'Должен победить': экс-чемпион мира из РФ ответил на вопрос, будет ли болеть за Усика в реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев признался, что будет болеть за Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). По словам россиянина, наш соотечественник является фаворитом повторного противостояния против Цыганского короля, как называют британского боксера.

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Об этом Лебедев заявил в интервью пропагандистскому изданию Russia Today. Представитель РФ отметил, что соперники получили идеальное время для подготовки к реваншу, а второй поединок по своему сценарию наверняка будет похож на первую дуэль боксеров.

"Думаю, проведение реванша в декабре на руку обоим. Они получили хорошую паузу для отдыха и подготовки. Усик и Фьюри – отличные спортсмены, и дата для них не столь важна. Все находятся в одинаковых условиях. Это супертяжелый вес. Тут любой удар способен решить исход любого противостояния. Один пропущенный выстрел – и бой закончится. Вопрос в том, кто попадет. Фьюри не надо ни в чем прибавлять. Думаю, Усик должен победить во второй раз. Дело не в том, что я не верю в Тайсона, однако болеть буду за Александра", – сказал Лебедев.

До этого он назвал проблемы Цыганского короля в реванше с украинцем. А другой российский экс-чемпион мира Григорий Дрозд дал свой прогноз на второй поединок Александра и Тайсона.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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