'Вспомните, как украинец признался': экс-чемпион мира из РФ высказался о реванше Усик – Фьюри

Бывший абсолютный чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) должна победить Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и во втором поединке. Цыганскому королю, как называют британского боксера, помешает недисциплинированность и халатное отношение к спорту.

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Такое мнение в комментарии пропагандистскому изданию Russia Today заявил бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев. По словам россиянина, Усик на несколько голов превосходит Фьюри в том, как он ведет подготовку к поединкам, поэтому в реванше будет повторен сценарий первого боя.

"На мой взгляд, сценарий второго поединка будет не сильно отличаться от первого. Украинец постарается активно передвигаться, а британец – как следует попасть. Проблема в том, что Цыганский король недисциплинированный. У Усика, напротив, дисциплины хватит на десятерых. Он профессионал до мозга костей. Вспомните, как он перед первой встречей признался, что готовился восемь месяцев. Человек даже не видел семью и всего себя посвятил тренировкам. А порядок всегда бьет класс. Нельзя тусоваться в барах и тратить свои гонорары на алкоголь, как Фьюри. Надо вовремя ложиться спать, правильно питаться", – сказал Лебедев.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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