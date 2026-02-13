'Должен объединять людей': чемпион ОИ из РФ, который отрицает существование украинцев, нелепо пристыдил Гераскевича

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с нелепыми обвинениями в адрес украинского скелетониста Владислава Герасевича. Представитель страны-агрессорки осудил нашего соотечественника за то, что тот хотел выступить на Олимпиаде-2026 в шлеме с изображением жертв армии РФ, назвав этот поступок таким, который разделяет людей.

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который на днях утверждал, что украинцев не существует, внезапно переобулся и высказался о своем уважении к нашему народу, но поддержал дисквалификацию Гераскевича.

"Правильно сделали, что дисквалифицировали, давно пора было это сделать. Я всегда с уважением относился к украинцам, у меня всегда были хорошие отношения с простыми, трудящимися людьми. Поведение этого спортсмена просто безобразно, спорт должен объединять людей, а такие действия этому не способствуют", – сказал Тихонов.

Отметим, что после дисквалификации МОК не стал лишать нашего соотечественника аккредитации и позволил ему остаться на Играх. Также в организации цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации.

А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Решение МОК в отношении Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. В свою очередь Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

Как сообщал OBOZ.UA, команда Владислава Гераскевича и Национального олимпийского комитета Украины обратилась в Спортивный арбитражный суд, чтобы добиться восстановления спортсмена на Олимпиаде-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!