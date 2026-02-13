США использовали секретное лазерное оружие против 'дронов мексиканского картеля', но это были воздушные шары – WSJ

В США таможенники и пограничники применили сверхсекретное лазерное оружие Пентагона против объектов, которые ошибочно приняли за дроны мексиканского наркокартеля. Однако объекты в небе оказались воздушными шариками.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным собеседников издания, инцидент произошел в результате недоразумения и недостаточной координации между Пентагоном, Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством внутренней безопасности США.

Ранее американская сторона заявила, что вблизи пограничного города Эль-Пасо в штате Техас, в воздушное пространство страны зашли беспилотники, связанные с мексиканским картелем. В результате этого над городом временно закрыли воздушное пространство. Сначала ограничения планировали ввести на 10 дней, однако уже через несколько часов их отменили.

Такое решение повлекло значительные неудобства: больницы были вынуждены перенаправлять медицинские рейсы, а туристы должны были менять или отменять поездки. Кроме того, использование лазерного оружия вблизи города вызвало беспокойство в Вашингтоне, где чиновники пытались выяснить, кто несет ответственность за ситуацию.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что мексиканские власти не имеют никаких данных об использовании беспилотников в пограничной зоне. По информации источников издания, американские таможенники применили сверхсекретную лазерную установку, чтобы уничтожить по меньшей мере три объекта, которые впоследствии оказались воздушными шариками.

Как сообщал OBOZ.UA, Беларусь наращивает численность и частоту запусков аэростатов в воздушное пространство Польши и Литвы. Воздушные шары из Беларуси за последние четверо суток залетали в Польшу трижды, а в Литве в конце января зафиксировали в небе более 40 таких объектов за одну ночь.

