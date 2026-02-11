Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился очередными нелепыми высказывание об украинцах и нашей стране. Представитель РФ возмутился из-за поведения фигуриста Кирилла Марсака и скелетониста Владислава Гераскевича, которые выступают активно против россиян на Олимпиаде-2026.

Видео дня

В комментарии порталу "ВсеПроСпорт" приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот набросился с оскорблениями на наших спортсменов. Тихонов выдал пропагандистский бред о том, что Украину создала Россия, а наши атлеты якобы не знают историю.

"Они потомки националистов, эти два болвана украинских. При этом я всегда с большим уважением относился к коренным украинцам, которые выросли на невероятно плодородных землях и поражали своим трудолюбием и работоспособностью. Но речь сейчас идет о других людях. Эти украинские спортсмены не знают, что такую страну, как Украина, создала Россия. Совсем не знают истории, идиоты. До вашего поражения остаются считанные недели. И вы – никто. Нет такой национальности как украинцы", – сказал вы припадке Тихонов.

Отметим, что накануне Марсак обошел в короткой программе "нейтрального" спортсмена из РФ Петра Гуменника, а Гераскевич намерен выступить на Играх в Милане в "шлеме памяти".

Как сообщал OBOZ.UA, украинская атлетка Диана Пинчук отказался жать руку россиянке на подиуме после победы на турнире по кроссфиту в Турции.

