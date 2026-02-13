В Украине снова ударит до 18 градусов мороза: синоптик рассказала, когда ждать похолодания

На смену потеплению, которое сейчас царит в Украине, снова придет похолодание. В отдельных регионах с 16 февраля столбики термометров опустятся до -18 градусов.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Она подчеркнула, что морозы не будут длительными и уже 18 февраля ожидается повышение температуры.

Подробнее о погоде в Украине

По прогнозу Птухи, украинцы почувствуют возвращение холодов с 16 – 17 февраля.

"Проходит циклон с юго-запада, выходит через северо-восточные области Украины, дальше путешествует к нашим северо-восточным соседям, а на нас начинает распространяться холодная воздушная масса из северных широт, то есть из стран Балтии, где будет образовываться антициклон – спокойное поле, преимущественно без осадков, но с холодной воздушной массой", – рассказала она

Вследствие этих процессов, по словам синоптика, в Украине прогнозируют ощутимое похолодание с сильными ночными морозами.

В ночь на понедельник, 16 февраля, в западных, северных и Винницкой областях температура снизится до -8...-14 градусов, тогда как на большинстве других территорий будет колебаться в пределах -1...-7 мороза, а на востоке и юго-востоке местами потеплеет до +5 тепла.

Во вторник, 17 февраля, установится ясная погода без осадков, однако морозы усилятся: на западе, севере и в Винницкой области ночью ожидается -12...-18 градусов, днем -5...-11 градусов. В других регионах ночью прогнозируют -4...-10 мороза, днем -1...-7 градусов, тогда как на юге днем воздух может прогреться до +2, а в Крыму – до +6 тепла.

Уже со среды, 18 февраля, просматривается тенденция к росту температурных показателей.

"Скорее всего, колебания будут подобны предыдущим, может снова дойти даже до нуля или до плюсов, но будем это уточнять с приближением тех дат", – отметила Птуха.

Как сообщал OBOZ.UA, харьковский сурок Тымко IV предсказал, когда в Украину придет весна. На этот раз его прогноз не оставил сомнений – он увидел свою тень.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!