Дело не только в нем: Шовковский отреагировал на гол Трубина 'Реалу'

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин в блестящем стиле использовал свой шанс и отличился голом за "Бенфику" в матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". При этом в пользу нашего соотечественника сыграли и качественные действия партнера, который сделал идеальный навес со штрафного.

Видео дня

Такое мнение в интервью изданию "Украинский футбол" выразил легендарный вратарь Александр Шовковский. Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" подчеркнул, что шанс отличиться забитым мячом голкиперам выпадает считанные разы за карьеру, поэтому Трубин вошел в историю.

"Если говорить об этом эпизоде, Анатолий Трубин правильно выбрал позицию и умело воспользовался своими габаритами. К тому же точный пас партнера прошел за спину защитной линии "Реала", поэтому Тибо Куртуа было сложно выйти на мяч. Трубин воспользовался шансом, который в карьере вратаря бывает, возможно, раз в жизни", – сказал Шовковский.

Напомним, что Трубин вошел в историю Лиги чемпионов – он стал первым вратарем, который своим голом вывел команду в плей-офф турнира. Сам Анатолий едва нашел слова, чтобы прокомментировать свой точный удар.

Кроме того, тренер "Бенфики" Жозе Моуриньо отреагировал на гол украинского вратаря. А французский комментатор в буквальном смысле сошел сума после удара Трубина.

Ранее OBOZ.UA собрал видео фантастического удара Анатолия Трубина в ворота мадридского "Реала" со всех возможных ракурсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки