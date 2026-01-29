Как Трубин забил 'Реалу': видео гола вратаря сборной Украины с 5 ракурсов

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин стал главным героем и звездой заключительного игрового дня основного этапа Лиги чемпионов. Наш соотечественник отличился голом в решающий момент матча, в котором лиссабонская "Бенфика" обыграла на своем поле мадридский "Реал".

При счете 3:2 голкипер "орлов" подключился к атаке на подачу штрафного, так как его команде нужен был забитый мяч для выхода в плей-офф. После навеса Анатолий выпрыгнул выше двух соперников и одного из своих партнеров и с девяти метров отправил мяч в сетку.

На трибунах и на поле стадиона "Да Луш" в Лиссабоне началось настоящее сумасшествие. Болельщики "Бенфики" не могли поверить в случившееся, а футболисты их команды набросились на украинца всей толпой, празднуя гол.

Трубин вошел в историю Лиги чемпионов – он стал первым вратарем, который своим голом вывел команду в плей-офф турнира.

OBOZ.UA собрал видео фантастического удара нашего соотечественника со всех возможных ракурсов.

ВИДЕО ГОЛА ТРУБИНА ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

ГОЛ АНАТОЛИЯ ТРУБИН С ТРИБУН

ГОЛ ТРУБИНА "РЕАЛУ" ИЗ-ЗА ВОРОТ

ВИДЕО ГОЛА АНАТОЛИЯ ТРУБИНА С БЛИЖНЕЙ ТРИБУНЫ

КАК БОЛЕЛЬЩИКИ ВИДЕЛИ ГОЛ ТРУБИНА НА СТАДИОНЕ

