Украинские банки переписали курс: сколько стоит доллар 2 февраля

За выходные в украинских банках вырос курс наличного доллара. В полдень понедельника, 2 февраля, они определили его в средние 42,63/43,15 грн (покупка/продажа). Это на 3 коп. дороже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 30 января.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 43,09-43,2 грн. Так:

ПриватБанк – 43,1 грн;

ПУМБ – 43,3 грн;

Таскомбанк – 43,24 грн;

Сенс Банк – 43,15 грн;

Укрсиббанк – 43,2 грн;

Райффайзен Банк – 43,09 грн;

Прокредит Банк – 43,1 грн;

абанк – 43,3 грн.

Покупают же они ее по 42,45-42,73 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,5 грн;

ПУМБ – 42,7 грн;

Таскомбанк – 42,7 грн;

Сенс Банк – 42,7 грн;

Укрсиббанк – 42,6 грн;

Райффайзен Банк – 42,73 грн;

Прокредит Банк – 42,45 грн;

абанк – 42,6 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали стоимость доллара и в обменниках – однако в сторону удешевления. Там его выставили на среднем уровне 42,62/43,22 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. ниже в покупке;

на 4 коп. в продаже.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, до конца текущей недели (8 февраля) стоимость наличного доллара в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн. Таким образом, и там, и там ожидается снижение курса в покупке при росте в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом, отметил банкир, в первой декаде февраля на валютном рынке Украины ожидается период относительной стабильности и понижения курсового напряжения. А потому, по его словам, резких колебаний стоимости валюты ожидать не следует.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты советуют украинцам для обмена валюты выбирать прежде всего лицензированных участников рынка "с историей и репутацией". Поскольку, подчеркивается, главное в этом – легальность и прозрачность операций.

