Итак, Украина и ее западные союзники в целом согласовали многоуровневый план реагирования на возможное нарушение Россией потенциального соглашения о прекращении огня – сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Согласно этому плану любое нарушение Россией режима прекращения огня приведёт к реагированию в течение 24 часов.

Сначала – дипломатическое предупреждение и, при необходимости, действия украинской армии.

Если же военные действия продолжатся, Украина вместе с союзниками перейдет ко второму этапу – использованию сил "коалиции желающих", в которую входят большинство членов ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Ну а в случае дальнейшего развития российской атаки – через 72 часа после первого нарушения будет начата скоординированная реакция Запада, включая военные силы США.

Так вот, считаю, что это – существеннее и, главное, конкретнее знаменитой статьи 5 Вашингтонского договора, то есть так называемого Устава НАТО.

В то же время данный план, по большому счету, даже не требует согласования с Россией, ведь в нём нет упоминания ни о каком-либо военном блоке, в который будет входить Украина, ни о размещении в Украине иностранных войск – речь исключительно об этапах ОТВЕТА на нарушение мирных договорённостей, если такое нарушение будет.

(Причем кто бы, кстати, ни решил напасть – хоть Россия, хоть кто: в тексте конкретное название страны-агрессора вовсе не является обязательным.)

Такой план, между прочим, вообще может быть параграфом какого-то отдельного – чисто экономико-инвестиционногого – коллективного документа вроде [временно превращённого 75 лет назад] Плана Маршалла, где он бы просто регулировал особенности защиты иностранной собственности в Украине при определённых обстоятельствах в форс-мажорных случаях…