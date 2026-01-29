'Я не привык': Трубин признался, что его озадачили футболисты 'Бенфики' перед голом 'Реалу'

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин назвал гол в ворота мадридского "Реала" в Лиге чемпионов самым безумным моментом в своей карьере. Наш соотечественник, комментируя эпизод матча, признался, что сначала не понимал, почему партнеры призывали его подключиться в атаку.

Об этом Трубин заявил в интервью журналистам после игры, информирует издание A Bola. Украинский голкипер отметил, что когда "Бенфике" при счете 3:2 нужен был один забитый мяч для выхода в плей-офф, тренер команды Жозе Моуриньо дале ему команду идти на розыгрыш штрафного.

"Я сначала не понял, что нам нужно. Защитники мне показывали и кричали: "Один, один!". А я такой: "Что?!" Но потом я увидел, как все говорят мне идти вперед. Я также посмотрел на тренера, поэтому пошел в атаку, вошел в штрафную, и я не знаю… Я не знаю, что сказать. Безумный момент. Был похожий момент против "Порту", ​​я был близок к голу. Теперь мне это удалось. Я не знаю, что сказать. Я не привык забивать. Мне 24 года, и это первый раз. Невероятно", – сказал Трубин.

Украинец вошел в историю Лиги чемпионов – он стал первым вратарем, который своим голом вывел команду в плей-офф турнира.

Ранее OBOZ.UA собрал видео фантастического удара Анатолия Трубина в ворота мадридского "Реала" со всех возможных ракурсов.

