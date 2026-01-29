'В первый раз такое': появилась реакция Моуриньо на исторический гол Трубина 'Реалу'

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуриньо признался, что никогда в жизни не сталкивался с победным голом вратаря, который вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов. Легендарный португальский наставник при этом не был удивлен, что это удалось украинцу Анатолию Трубину в матче с "Реалом".

Об этом Моуриньо заявил в эфире телеканала TNT Sports. По словам специалиста, еще в недавнем поединке против "Порту" в национальном Кубке наш соотечественник был близок к тому, чтобы спасти игру и отличиться на последних минутах, поэтому его удачное действие в игре с "королевским клубом" не было случайным.

"Я могу сказать, что для меня все происходящее – это дежа-вю. Но то, что было сегодня, – первый раз такое. Мы знали, что Трубин может это сделать. Мы знали. Пару недель назад мы проигрывали в Порту и на последних минутах он почти забил. Поэтом мы знали, что этот высокий парень способен это сделать. И, конечно, важна игра партнеров, потому что нужно было подать мяч в эту точку. Но это невероятный гол для Трубина", – сказал Моуриньо.

Отметим, что украинец стал первым голкипером в истории Лиги чемпионов, который своим голом вывел команду в плей-офф турнира.

