Первый в истории! Вратарь сборной Украины установил 'вечное' достижение в Лиге чемпионов

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин стал первым в истории футболистом своего амплуа, который голом вывел свою команду в плей-офф Лиги чемпионов. Наш соотечественник отметился этим невероятным достижением в поединке против мадридского "Реала", который лиссабонская "Бенфика" обыграла на своем поле 4:2.

Видео дня

На последней минуте португальцам нужен был один точный удар, чтобы запрыгнуть на 24-ю строчку турнирной таблицы и пробиться в 1/16 финала. Украинец отправился на подачу штрафного и головой пробил своего коллегу из "королевского клуба" Тибо Куртуа, напоминает Opta.

Анатолий стал лишь пятым в истории турнира голкипером, которому удалось отличиться в турнире. До него это делали Ханс-Йорг Бутт (трижды), Винсент Эньяма, Синан Болат и Иван Проведель (по одному разу). При этом двое последних забивали с игры.

Украинец стал первым вратарем, который принес своей команде путевку в плей-офф Лиги чемпионов, что возможно только повторить. Интересно, что "Реал" и "Бенфика" могут вновь встретиться в 1/16 финала турнира, жеребьевка которой состоится 30 января.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял окончательное решение по карьере в мадридском "Реале".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!