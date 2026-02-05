Премьер-министр Польши Туск прибыл с визитом в Киев. Фото

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с официальным визитом в Киев. Главу польского правительства на столичном железнодорожном вокзале встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Видео дня

О приезде Туска в Киев по факту сообщила его канцелярия. Об этом говорится на странице польского правительства в социальной сети Х.

Туск анонсировал свой визит в Киева на заседании Совета министров Польши 3 февраля. Тогда глава правительства рассказал, что визит в Киев состоится по приглашению украинского президента Владимира Зеленского.

"Неслучайно меня будет сопровождать Анджей Доманьский, министр финансов и экономики, который вместе со своей командой готовит Всемирную конференцию по восстановлению Украины. Она состоится в июне в Гданьске", – заявил Туск.

Ожидается, что на переговорах в Киеве будут обсуждаться, среди прочего, организационные детали и будущий план восстановления Украины, который может быть реализован после окончания войны или прекращения огня.

"Я поговорил с нашими украинскими партнерами. Меня очень тронуло то, что они сказали, когда пригласили меня в Киев, заявив, что присутствие иностранного лидера всегда несколько смягчает позицию россиян. "Возможно, благодаря вашему визиту мы сможем получить хотя бы кратковременную передышку от подобных атак", – сказал глава правительства.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что заключение мирного соглашения задерживает Украина, а не Россия. В торможении мирного процесса он обвинил украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск вступился за украинского президента Владимира Зеленского. Он напомнил главе Белого дома Дональду Трампу, что мирный план по окончанию войны отклонила именно Россия, а не Украина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!