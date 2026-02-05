'Открытое хамство': россияне закатили первый скандал на Олимпиаде-2026

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова устроила настоящую истерику после того, как "нейтральный" фигурист Петр Гуменник получил первый стартовый номер в короткой программе Олимпиады-2026. Представительницу РФ возмутило, что организаторы якобы оказывают дополнительное давление на спортсмена.

Об этом Тарасова заявила в комментарии таблоиду "СтарХит". По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, такое распределение порядка старта фигуристов на Играх говорит об "открытом хамстве со стороны организаторов", так как Гуменника поставили в невыгодное положение.

"То, что наш Петр Гуменник должен выступить под первым стартовым номером в короткой программе – это не просто создание проблем, а открытое хамство со стороны организаторов. Не буду желать ребятам каких-то конкретных результатов, просто пожелаю им сделать то, что они умеют. У каждого из них есть свои очень сложные вещи. Пете, например, в короткой программе надо сделать два четверных и 3,5 оборота", – сказала Тарасова.

