Некоторые эпизоды из футбольной жизни известных украинских игроков разных поколений. Сегодня мой рассказ об Алексее Михайличенко.

Видео дня

Алексей Михайличенко — одна из самых ярких фигур в истории украинского и советского футбола. Заслуженный мастер спорта, полузащитник и нападающий, вице-чемпион Европы 1988 года, олимпийский чемпион Сеула-1988, лучший футболист СССР 1988 года. Его карьера уникальна не только по количеству трофеев, но и по географии побед – он стал чемпионом трех стран.

Начало пути. Киевская школа

Алексей Михайличенко – коренной киевлянин, воспитанник футбольной школы "Динамо" (Киев), где занимался с 1973 по 1980 год. Первым тренером будущего мастера был Евгений Котельников, который затем передал Лёсика в группу подготовки Анатолия Бышовца. Под его руководством Михайличенко занимался семь лет, закладывая фундамент своей будущей карьеры.

В 18 лет, в 1981 году, Алексей был привлечён к взрослой команде "Динамо". Несколько сезонов он результативно выступал за "дубль", регулярно поражая ворота соперников. Уже тогда специалисты отмечали его выносливость, смелость, широкий диапазон действий, развитое тактическое мышление и умение взаимодействовать с партнёрами. Он всегда играл на пределе возможностей.

"Динамо" (Киев): становление чемпиона

В первом составе киевского "Динамо" Михайличенко впервые вышел в апреле 1983 года в матче против ЦСКА, и сразу открыл счёт своим мячам в чемпионате СССР. Вскоре он стал основным игроком команды.

В составе киевского клуба Алексей провёл 137 матчей, забив 39 мячей, и трижды стал чемпионом СССР (1985, 1986, 1990), четырежды обладателем Кубка СССР (1982, 1985, 1987, 1990), завоевал Кубок Кубков УЕФА (1986).

Свои первые две золотые медали он получил за чемпионские сезоны 1985 и 1986 годов. Но его звездный час настал в 1988-м.

1988 год стал самым ярким в карьере Алексея Михайличенко. Сборная СССР под руководством Валерия Лобановского завоевала серебряные медали чемпионата Европы. На пути к финалу были обыграны сборные Англии, Нидерландов и Италии.В финале 25 июня в Мюнхене советская команда вновь встретилась с голландцами во главе с Марко ван Бастеном и уступила – 0:2. В Москве второе место было воспринято футбольными функционерами как неудача, почти как катастрофа. Однако впереди был ещё один триумф.

Олимпийское "золото" Сеула

В том же году Михайличенко в составе олимпийской сборной СССР, которую возглавлял Анатолий Бышовец, выступил на Олимпийских играх в Сеуле.Динамовец был капитаном команды, которая в финальном матче одолела сборную Бразилии.

Алексей стал единственным футболистом, сыгравшим за сборную СССР на двух главных турнирах 1988 года — чемпионате Европы и Олимпийских играх. В Южной Корее он забил 5 мячей и был одним из лидеров команды, повторившей олимпийский успех сборной 1956 года в Мельбурне.

По итогам сезона Михайличенко был признан лучшим футболистом СССР.В опросе еженедельника "Футбол" он набрал рекордные 482 балла, опередив ближайшего конкурента Рината Дасаева на 110 очков.

Признание в Европе

Алексей был номинирован на "Золотой мяч" 1988 года и по итогам голосования занял четвёртое место, уступив лишь легендарному голландскому трио – Марко ван Бастену, Рууду Гуллиту и Франку Райкарду.

С 1988 по 1990 годы Михайличенко неизменно входил в список "33-х лучших" футболистов СССР, каждый раз занимая первое место. Но чемпионат мира 1990 года он, к сожалению, пропустил из-за травмы.

Италия. Чемпион среди грандов

В 1990 году Алексея пригласили выступать в один из сильнейших на тот момент национальных чемпионатов – итальянскую Серию А. В 1991 году киевлянин стал чемпионом Италии в составе "Сампдории" (Генуя), опередив таких грандов, как "Ювентус", "Милан" и "Интер". В чемпионате Италии Михайличенко провёл 24 матча, забив 3 мяча. Однако задерживаться на Апеннинах он не стал.

Шотландский этап и завершение карьеры

Алексей перешёл в "Глазго Рейнджерс", где уже выступал его друг Олег Кузнецов. В Шотландии Михайличенко провёл пять сезонов (1991–1996) и добился впечатляющих успехов, став пятикратным чемпионом Шотландии, трехкратным обладателем Кубка страны (1992, 1993, 1996) и двукратным обладателем Кубка Шотландской лиги (1993, 1994). За "Рейнджерс" он сыграл 110 матчей, забив 20 голов.

В 1996 году, в возрасте 33 лет, Алексей Михайличенко завершил игровую карьеру в Глазго – чемпионом трёх стран, с поистине уникальным футбольным резюме.

Алексей Михайличенко – пример игрока, в чьей карьере соединились талант, интеллект, трудолюбие и большие победы. Его имя навсегда вписано в историю "Динамо" (Киев), сборной СССР и европейского футбола.