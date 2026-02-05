УкраїнськаУКР
русскийРУС
Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
Народный депутат Украины

Блог | Как "смотрящий" от Миндича раздает советы по инвестированию

Тимур Миндич. Иллюстрация

UPD: К редакции не имею никакой претензии. Это колонка автора ни о чем. А вот к автору много.

Видео дня

Я сначала подумал, что это фейк. Но нет....чистая правда.

Открываю "Экономическую правду" и вижу на первой странице в разделе "Колонки" знакомое лицо.

Статья от Александра Мужеля - "Как улучшить инвестирование".

Сам Мужель описан скромно, как "специалист по рынку капитала"

Как "смотрящий" от Миндича раздает советы по инвестированию

Есть только одна проблема, не полное имя автора статьи и описание. Потому что на сайте МиндичГейт он описан значительно более точно:

Мужель Александр ("Француз")

Александра "Француза" Мужеля называют "смотрящим" от Миндича в ЭКУ и ОПЗ (а также некоторое время в ФГИУ).

Мужель – фигурант расследования НАБУ по делу о коррупции на Одесском припортовом заводе. Он также фигурирует на аудиозаписях НАБУ в рамках операции "Мидас".

Как "смотрящий" от Миндича раздает советы по инвестированию

P.S. Там еще есть отдельное дело, как на ГПЗКУ они за несколько миллионов левую презентацию подсунули. Специалисты по инвестициям.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...