UPD: К редакции не имею никакой претензии. Это колонка автора ни о чем. А вот к автору много.

Я сначала подумал, что это фейк. Но нет....чистая правда.

Открываю "Экономическую правду" и вижу на первой странице в разделе "Колонки" знакомое лицо.

Статья от Александра Мужеля - "Как улучшить инвестирование".

Сам Мужель описан скромно, как "специалист по рынку капитала"

Есть только одна проблема, не полное имя автора статьи и описание. Потому что на сайте МиндичГейт он описан значительно более точно:

Мужель Александр ("Француз")

Александра "Француза" Мужеля называют "смотрящим" от Миндича в ЭКУ и ОПЗ (а также некоторое время в ФГИУ).

Мужель – фигурант расследования НАБУ по делу о коррупции на Одесском припортовом заводе. Он также фигурирует на аудиозаписях НАБУ в рамках операции "Мидас".

P.S. Там еще есть отдельное дело, как на ГПЗКУ они за несколько миллионов левую презентацию подсунули. Специалисты по инвестициям.