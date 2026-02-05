Блог | Как "смотрящий" от Миндича раздает советы по инвестированию
UPD: К редакции не имею никакой претензии. Это колонка автора ни о чем. А вот к автору много.
Я сначала подумал, что это фейк. Но нет....чистая правда.
Открываю "Экономическую правду" и вижу на первой странице в разделе "Колонки" знакомое лицо.
Статья от Александра Мужеля - "Как улучшить инвестирование".
Сам Мужель описан скромно, как "специалист по рынку капитала"
Есть только одна проблема, не полное имя автора статьи и описание. Потому что на сайте МиндичГейт он описан значительно более точно:
Мужель Александр ("Француз")
Александра "Француза" Мужеля называют "смотрящим" от Миндича в ЭКУ и ОПЗ (а также некоторое время в ФГИУ).
Мужель – фигурант расследования НАБУ по делу о коррупции на Одесском припортовом заводе. Он также фигурирует на аудиозаписях НАБУ в рамках операции "Мидас".
P.S. Там еще есть отдельное дело, как на ГПЗКУ они за несколько миллионов левую презентацию подсунули. Специалисты по инвестициям.