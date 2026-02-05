О том, как шутил Трамп во время банкета в Вашингтоне, говорится в публикации The Washington Post.

Это был первый раз, когда Трамп выступил перед членами Alfalfa Club, среди которых были такие его противники, как генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон; Дэвид Рубенштейн, которого он уволил с поста председателя Kennedy Center; Джером Пауэлл - уходящий в отставку председатель ФРС; а также не менее известные другие.

Трамп сказал, что, возможно, сократит речь, потому что ему нужно рассмотреть вторжение в Гренландию, а потом сообщил, что это была шутка.

"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить. Я никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать 51-м штатом Канаду. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м", – рассказал Трамп.

Пока в Украине война, в Соединённых Штатах, пугая мир, в "клубе альфа-самцов" так веселятся. А почему нет? Ведь у них всё хорошо…