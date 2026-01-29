Французский комментатор 'сошел с ума' и начал дико визжать после гола Трубина на последних секундах. Видео

Во время матча Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом" французский комментатор Джимми Комт из канала BFM Marseille Provence устроил настоящую истерику после того, как украинский голкипер португальского клуба Анатолий Трубин забил решающий гол на последних секундах. Видео с реакцией журналиста стало вирусным в социальных сетях.

Комт буквально "сошел с ума": он кричал, что случившееся невозможно, удивлялся, что вратарь вышел в атаку и забил гол головой, и описывал, как это решение полностью разрушило шансы "Марселя" на продолжение в Лиге чемпионов.

Комментатор называл происходящее "историческим моментом" и признавался, что такого больше никогда не повторится.

"Не может быть! Голкипер "Бенфики" забивает гол против "Реала"! Это невозможно, господа!", — кричал он в эфире.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Трубин вошел в историю Лиги чемпионов – он стал первым вратарем, который своим голом вывел команду в плей-офф турнира.

Позже капитан "Реала" Киллиан Мбаппе назвал настоящим позором для команды гол Трубина. Комментируя поражение от "Бенфики" в Лиге чемпионов, французский нападающий пожаловался на то, что теперь его команде придется сыграть два лишних матча в 1/16 финала турнира.

Сам Анатолий назвал случившееся самым безумным моментом в своей карьере. Наш соотечественник, комментируя эпизод матча, признался, что сначала не понимал, почему партнеры призывали его подключиться к атаке.

