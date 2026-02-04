На среднемесячную зарплату в Украине (официальную для пенсионных целей), в 2025 году составившую 20 653,55 грн, можно купить 148,6 "Биг Маков" по 139 гривен. То есть наша прошлогодняя среднемесячная зарплата составляла в "Биг Маках" почти полторы сотни.

Видео дня

При этом по данным за позапрошлый – 2024 – год в Еврозоне "Биг Мак" стоил 4,57 доллара, а средняя зарплата по ЕС-27 составила, согласно материалам Евростата, 39 808 евро за год, то есть 3 317,33 евро в расчете на месяц, или – по среднему курсу 2024 года 1,0822 доллара за евро – 3 590,02 доллара в месяц, что равно, таким образом, стоимости 785,6 "Биг Маков".

Так что если считать в "Биг Маках", то среднемесячная зарплата в ЕС 2024 года оказалась больше среднемесячной в Украине 2025 года в 785,6:148,6 = 5,29 раза.

Если, пренебрегая мелочами, допустить, что в 2025 году средняя зарплата в ЕС и стоимость там "Биг Мака" росли в равной степени, то есть что ЕСовская зарплата в "Биг Маках" сколько-нибудь существенно за последний год не изменилась, имеем за 2025 год то же соотношение "бигмаковых" зарплат в ЕС и Украине, то есть где-то в 5,3 раза.

В то же время с учетом среднего прошлогоднего курса евро на уровне ориентировочно 46,8 грн валютный курс выше соотношения таких соизмеримых с ценами зарплат в 46,8:5,3 = 8,8 раза.

Почти на порядок.