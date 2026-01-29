Голкипер сборной Украины забил 'Реалу' на последней секунде и вывел 'Бенфику' в плей-офф Лиги чемпионов. Видео

Украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин провел феноменальный поединок 8-го тура Лиги чемпионов. 24-летний футболіст сборной Украины на последних секундах забил в ворота мадридского "Реала", обеспечив своей команде необходимый результат (4:2), который вывел лиссабонцев в плей-офф.

Перед заключительным туром "Бенфика" отставала от зоны плей-офф на два очка и в матче против "Реала" нуждалась исключительно в победе. К компенсированному времени счет 3:2 устраивал мадридцев, поскольку при таком результате лиссабонцы оставались бы 25-ми из-за худшей разницы забитых мячей по сравнению с "Марселем".

На 8-й добавленной минуте "Бенфика" заработала стандарт, и Трубин пошел в штрафную соперника. После навеса Фредрика Аурснеса наш соотечественник в прыжке точно пробил головой в левый угол ворот, сделав счет 4:2 и принеся своей команде путевку в 1/16 финала.

Голкипер выполнил два сейва, но дважды пропустил от Килиана Мбаппе, который отличился на 30-й и 58-й минутах.

Соперник "Бенфики" определится в жеребьевке 30 января. Те, кто займет места с 9-го по 16-е в общем этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е.

