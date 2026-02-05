Угроза с неба от "мирных" дронов: почему в Украине решили создать реестр и ужесточить ответственность за нарушение правил

В Украине решили ввести четкие правила использования БпЛА в послевоенный период. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности уже одобрил соответствующий законопроект. Речь идет о контроле полетов, регистрации дронов и идентификации лиц, которые ими управляют. Беспилотники уже стали использовать в преступных целях, и для послевоенной Украины это может стать серьезной угрозой.

БпЛА как инструмент киллера

Если еще недавно БпЛА использовали для контрабанды, доставки запрещенных предметов в СИЗО, колонии и для фейковых минирований, то сейчас уже фиксируют вымогательство, запугивание и даже покушение на убийство.

Об угрозе использования дронов как инструмента убийц уже некоторое время били тревогу специалисты в сфере безопасности. Например, основатель информационно-аналитического проекта "Криминалист" Николай Зборщик, который имеет большой опыт работы в личной охране.

По его мнению, уже сегодня становится очевидным, что в ближайшем будущем (особенно после войны и насыщения рынка военными технологиями) основной угрозой, например, для VIP-персон станет не киллер с пистолетом в подъезде, а FPV-дроны и ударные БпЛА.

"Это полный крах классической системы безопасности. Традиционный охранник, тренированный закрывать клиента своим телом или стрелять в ответ, становится бессильным против "птички", атакующей с воздуха на скорости 100 км/ч. У дрона нет страха, его невозможно запугать, и он стоит копейки по сравнению с жизнью жертвы", – считает Зборщик.

По его мнению, угроза с неба потребует от личной охраны совершенно новых компетенций: навыков радиоэлектронной борьбы (РЭБ), создания "куполов" безопасности и полного изменения тактики передвижения.

"Рынок охранных услуг Украины к этому катастрофически не готов, продолжая продавать вчерашние методы защиты от угроз завтрашнего дня", – резюмировал он.

Но угроза касается не только VIP-персон, которые могут позволить себе охрану. Жертвами могут стать военные, правозащитники, журналисты и т.д., которые находятся в российских списках на ликвидацию. И даже обычные фермеры.

В декабре 2025 года в Сокольниках Львовской области дрон со взрывчаткой влетел в крышу дома предпринимателей, супружеской пары Натальи и Андрея Ковалив.

Трагедии чудом не случилось, люди остались живы – повреждения получили крыша, фасад дома и внутренние помещения. Однако прецедент налицо. И очень тревожный звоночек.

За и против

После попытки убийства во Львовской области глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что этот инцидент подтвердил – Украина нуждается в обновленном и действенном законодательстве в сфере использования беспилотных летательных аппаратов.

Он отметил, что НПУ поддерживает и инициирует комплексные законодательные изменения. Среди них и законопроект № 13600, который предусматривает:

обязательную регистрацию БпЛА и внесение их в Государственный реестр воздушных судов;

государственный учет дронов в подразделениях Национальной полиции;

нормирование правил полетов, в частности идентификацию пользователей и требования к документам, дающим право на полеты;

административную ответственность за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без документов или управление в состоянии опьянения;

уголовную ответственность, если такие нарушения повлекут вред людям или значительный материальный ущерб.

"Это защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным. Национальная полиция будет настаивать на принятии законодательных изменений, которые обеспечат защиту людей и дадут государству инструменты для эффективного контроля в сфере БпЛА", – добавил Выговский.

По его словам, только в Силах обороны Украины насчитывается более ста тысяч человек, которые профессионально управляют дронами, и со временем криминальные группировки могут пытаться их привлекать.

"Потому что не надо снайперов, каких-то сложных процессов придумывать. FPV-дрон – это лучший способ для преступников, чтобы кого-то ликвидировать или повредить имущество. Поэтому мы должны видеть детекцию взлетающих дронов и знать, кто ими управляет", – заявил Выговский в недавнем интервью.

Информацию о грядущих новшествах украинцы восприняли неоднозначно. В частности, у некоторых возникли сомнения в действенности новых мер против использования БпЛА в преступных целях.

"Преступник, киллер и т.д., конечно же, не будет регистрировать дрон. Помимо этого, давайте разберем ситуацию: в городе кто-то решил запустить незарегистрированный FPV по человеку (во двор его дома или в окно). Чем посадить дрон и чем перехватить? РЭБом весь город глушить? Вопрос и с частотами БпЛА. Стрелять на людных улицах правоохранители не будут, да и сложно попасть в дрон. Вычислить (быстро) оператора тоже не удастся. А преступнику на все про все понадобится минут пять", – считает собеседник OBOZ.UA, офицер ВСУ.

Тем не менее именно введение новых норм/правил использования беспилотников после войны он считает все же необходимым.

Опыт других стран

Еще с декабря 2020 года на территории Евросоюза действуют единые правила и требования к пилотам и дронам, разработанные EASA (Европейским агентством авиационной безопасности).

Например, правила в отношении FPV-дронов в Европе требуют регистрации оператора (если дрон весит больше 250 г или с камерой), прохождения обучения, маркировки БпЛА и полетов в прямой видимости до 120 м.

Запрещено летать над людьми, вблизи зданий, памятников и общественных сооружений, аэропортов, военных и государственных объектов, над частными территориями. Также необходимо иметь при себе свидетельство пилота (для дронов >250 г) и страховку ответственности.

В разгар полномасштабной войны в Украине в разных странах стали ужесточать правила – учитывая полеты "неизвестных БпЛА", провокации России.

Например, в Латвии в декабре 2025 года были внесены поправки в закон о национальной безопасности. Теперь новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно нейтрализовывать подозрительные БпЛА вблизи объектов критической инфраструктуры – от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

На резко возросшую угрозу от несанкционированной активности дронов, особенно вблизи стратегических объектов, отреагировали и в далеком от нас Тайланде. Там за это предусмотрены длительные сроки заключения (вплоть до пожизненного) и даже смертная казнь.

Постоянно работают над тем, чтобы сделать законы о дронах практичными, предотвращая их злоупотребление и защищая граждан, и в США.

Как видим, по меньшей мере регистрация и дрона, и оператора в мире давно является стандартной практикой.