Советник Макрона тайно ездил в Москву и провел ряд встреч – Reuters

Руководитель дипломатической службы президента Франции Эммануэля Макрона во вторник, 3 февраля, посетил столицу страны-агрессора РФ Москву. Там Эммануэль Бонн провел переговоры с российскими чиновниками.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, в том числе дипломатические. Бонн, который возглавляет дипломатический департамент Макрона с 2019 года, встречался с официальными лицами в Кремле. Его целью было провести переговоры по ключевым вопросам, важнейшим из которых является Украина.

Два дипломатических источника сообщили, что союзники были уведомлены об этой инициативе Парижа. В Москве Бонн провел переговоры с Юрием Ушаковым, старшим помощником диктатора России Владимира Путина.

В Елисейском дворце не подтвердили и не опровергли переговоры, но сделали такое заявление:

"Как сказал президент вчера во время своего выступления перед избирателями, переговоры проводятся на техническом уровне при условии полной прозрачности и консультаций с президентом Зеленским и его основными европейскими коллегами".

Напомним, что в начале января Эммануэль Макрон снова высказался о готовности поговорить лично с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, диалог с главарем Кремля может состояться уже в ближайшие недели.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях же президент Франции снова заявил о подготовке к возобновлению диалога европейцев с российским диктатором Путиным. По его словам, несмотря на то, что сейчас Кремль не проявляет реальной готовности к мирным переговорам, речь идет о "техническом уровне".

