Чисора сказал, с кем на самом деле Усик проведет следующий бой

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжлом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) не подерется нынешней весной с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО). Бронзовый бомбардировщик, как называют американца, решил выйти на ринг против британского ветерана Дерека Чисоры (36-13, 23 КО) в его 50-м бою в профессионалах.

При это сам лондонец в интервью talkSport поделился инсайдом о том, кто же станет следующим соперником нашего соотечественника. По словам Чисоры, сейчас ведутся активные разговоры о том, что Усик подерется с бывшим чемпионом мира Энди Руисом (35-2-1, 22 КО).

Мексиканец не выходил на ринг с августа 2024 года, когда свел к спорной ничьей поединок против Джаррелла Миллера (26-1-2, 22 КО). Ранее Руис выражал заинтересованность в бое с Усиком.

В последние дни стало известно, когда украинский чемпион собирается провести следующий бой. При этом он вынужден был изменить планы после решения Уайлдера принять бой с Чисорой. Также Усика вызвал на новый поединок Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Кроме того, стало известно о том, что украинский сурпертяж ведет переговоры с американским промоутером, который поддерживает Россию. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно решил отказаться от сотрудничества с саудовскими организаторами боев. После этого украинец обратился с призывом по этому поводу.

