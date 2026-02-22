Не Лиссабон: какое направление в Португалии самое модное для путешествия

Пока сверхпопулярная Испания отбивается от туристов, ее соседка Португалия рада приветствовать у себя гостей, которые ищут отдыха на солнечном побережье Европы. И самым простым выбором здесь является Лисабон – на то он и столица.

Видео дня

Однако, если вы хотите действительно аутентичных впечатлений, издание Travel off Path рекомендует один регион, который точно станет модным направлением для туризма в этом году. Здесь обычно ниже цены, пляжи – более солнечные и широкие, а морепродукты – только свежие. И этим регионом является провинция Алгарве.

Это – самая южная часть Португалии, которая может похвастаться прибрежной полосой, протянувшейся вдоль Атлантического океана на 150 километров. Она начинается от самой границы с Испанией и идет до самой западной точки страны – маяка на мысе Кабо-де-Сан-Висенте.

Алгарве, как и остров Мадейра, считается самым теплым направлением в Португалии в течение всего года. Температура здесь колеблется между 16 и 20 °C зимой и весной, а в разгар сезона поднимается до отметок около 30 °C. Солнце здесь светит более 300 дней в году.

Топ-5 локаций Алгарве, которые стоит посетить в 2026 году

Фару

Хотя столица провинции не расположена прямо на побережье, Фару все же является одним из самых исторически богатых мест. Старый город, окруженный стенами, разграниченный уютными мощеными улочкам и украшенный величественным собором эпохи Реконкисты – это абсолютное наслаждение для прогулок. А если вы хотите увидеть что-то такое, что не забудете никогда, посетите позднесредневековую Часовню костей: это настоящий оссуарий в форме церкви, украшенный человеческими черепами.

Карвоэйру

Этот поселок часто называют "португальским Санторини". Карвоэйру – одно из многих традиционных прибрежных поселений Алгарве, характерным признаком которого являются мелово-белые кубические домики, возвышающиеся на прибрежных скалах. Мощеные дорожки ведут от них вниз к живописной гавани и пляжу. Здешний пляж, без преувеличения, является одним из самых красивых в Европе. Представьте себе мягкий, теплый золотистый песок, в который можно погрузить ноги на несколько сантиметров, и ярко-голубую воду. Но имейте в виду: прогревается вода здесь не очень сильно, как-никак это Атлантический океан.

Феррагуду

Привлекательная португальская рыбацкая деревня вблизи значительно более популярного Портимао, Феррагуду похожа на картинку из книжки сказок. Извилистые аллеи, окруженные многовековыми побеленными домами, живописные общественные площади (praças), обсаженные апельсиновыми деревьями, роскошная барочная церковь на вершине холма и живописная крепость Сан-Жуан-ду-Араде, построенная из красноватого камня. Это также одно из лучших мест во всем Алгарве, если вы ищете гастрономических впечатлений. Попробуйте местное блюдо из трески, называется бакаляу, и запийте его холодным местным пивом.

Лоле

Расположенный чуть дальше вглубь суши от атлантического побережья, Лоле – это средневековый город в округе Фару. Здесь можно осмотреть хорошо сохранившийся замок, а в центре прогуляться по лабиринту улиц, перемежающихся арочными проходами. Туристы, которые приезжают в Алгарве только ради пляжей, часто обходят это место стороной, и зря. Здесь можно в тишине и покое насладиться шармом Старого Света: историческими памятниками, семейными пекарнями (padarias) и тенистыми скверами, где португальские дедушки собираются на скамейках, чтобы сыграть в шахматы.

Лагуш

Это, пожалуй, самое трендовое место во всем Алгарве. Лагуш сочетает весь шарм региона в одной прибрежной жемчужине. Здесь есть прибрежные форты, окружённый стенами Старый город с домами, покрытыми плиткой азулежу, уютные площади и, конечно, бесконечные песчаные пляжи. Начав из города, вы можете пройтись пешком до знакового маяка Понта-да-Пьедаде. По дороге вы будете проходить мимо полос золотого песка со своими уникальными особенностями, например Прая-ду-Эстуданте, известный своим "Римским мостом", и Прая-ду-Камило, к которому можно добраться по живописной деревянной лестнице.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая европейская столица пятый год подряд получает звание самого привлекательного города мира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.