'Что думал, то и говорил': дети Степана Гиги ответили на упреки о его 'сложном' характере и объяснили, почему певец тяжело переносил хейт

Дети народного артиста Украины Степана Гиги – Квитослава и Степан-младший – отреагировали на слухи о том, что их отец имел "нелегкий" характер. По их словам, подобные упреки отнюдь не соответствуют действительности, поскольку исполнитель никогда даже не поднимал голос и не устраивал ссор. Единственным "недостатком" его характера была прямолинейность.

Видео дня

Как подчеркнули Квитослава и Степан-младший, их отец никогда не боялся откровенно выражать свои мысли, что некоторые люди могли воспринимать негативно. Об этом они рассказали в проекте "Наодинці".

"Он был прямолинеен, что думал, то и говорил. Возможно, поэтому кто-то считал его сложным. Он просто был откровенным. Но у нас никогда не было ссор или каких-то криков", – поделилась Квитослава Гига.

В то же время, по словам детей Степана Гиги, народный артист очень сложно переносил критику в свою сторону. Он отдавал всего себя творчеству и фанатам, поэтому хейт его действительно ранил.

"Он болезненно переносил плохие комментарии. Мы, если честно, пытались его абстрагировать от этого. Он все принимал очень близко к сердцу. Он отдавал себя не на сто, а на тысячу процентов творчеству, поэтому когда такое писали разное, ему было больно", – отметили дети исполнителя.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, жизнь Степана Гиги оборвалась 12 декабря 2025 года. Длительный период семья исполнителя не давала никаких комментариев относительно причин трагедии, однако теперь Квитослава и Степан-младший раскрыли: отец отошел в вечность из-за сахарного диабета и инфекции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!