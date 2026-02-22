Украинцам назвали тариф на газ с 1 марта 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

С 1 марта украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по прежнему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: решение принято с учетом моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Какими будут цифры в платежках

Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) абонентам "Нафтогаза" придется заплатить 78,8 грн.

При потреблении 16,2 кубометра (3 человека при наличии газовой плиты, но отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя) – 128,95 грн.

При потреблении 31,5 кубометра (3 человека при наличии газовой плиты и газового водонагревателя) – 250,74 грн.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

Вместе с тем украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

Как рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", в целом это касается всех потребителей газа – как трубопроводного, так и баллонного. Ведь возможность утечки газа есть всегда.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же за год – с января 2025-го по январь 2026-го – тарифы в Украине выросли на 2,2%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 11,4%.

