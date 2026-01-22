'Ты будешь свергнут': Фьюри вызвал Усика на третий бой, назвав политическими свои поражения от украинца

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) вновь выразил желание провести третий бой с Александром Усиком (24-0, 15 КО). Цыганский король, как называют британского боксера, все еще мечтает закрыть два поражения от нашего соотечественника и готовится возобновить карьеру.

Об этом Фьюри заявил на своей странице в социальной сети Instagram. Тайсон со свойственным себе эпатажем назвал настоящим ограблением решение судей присудить Усику победу во втором поединке боксеров и пообещал разбить украинского суперчемпиона в новом противостоянии.

"Два чертовых решения не определяют будущее человека, его жизнь или карьеру. Первый бой с Усиком был подарком, второй – откровенным ограблением. Но я в порядке, я понимаю, что это политика. Я иду за тобой, после моего возвращения на трон ты будешь свергнут. На сто процентов, у меня нет никаких сомнений, что я снова смогу достичь вершины. В течение этого года я вернусь на вершину бокса в супертяжелом весе", – сказал Фьюри.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее сам украинец впервые честно высказался о возможном третьем бое с британцем, выдвинув для его проведение важное условие. А в команде Тайсона обвинили Александра в издевательстве из-за его желания подраться с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри потребовал от Александра Усика отказаться от чемпионских поясов, чтобы за них могли подраться другие боксеры.

