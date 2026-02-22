Хорошие новости в ближайшие недели: Уиткофф заговорил о возможной встрече Зеленского и Путина

В США заявили, что имеют "хорошие новости" относительно переговоров о завершении российско-украинской войны. Там анонсировали возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Видео дня

Встреча якобы возможна "в ближайшие три недели", к ней может присоединиться и президент США Дональд Трамп. Такое заявление в интервью Fox News сделал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Уиткофф анонсировал встречу Зеленского с Путиным

По словам Уиткоффа, встреча Зеленского с Путиным может состояться уже в ближайшие три недели. Он не исключает, что к ним присоединится и президент США.

Спецпосланник Трампа назвал российско-украинскую войну "бессмысленной". Ее причины он видит в "споре за территории", в котором Украина и РФ не могут найти "консенсус".

"Мы с Джаредом (Кушнером, зятем Трампа. – Ред.) надеемся, что предложения, которые мы вынесли на стол, объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента (Трампа – Ред.). Посмотрим", – сказал Уиткофф.

Он также подчеркнул, что Трамп не хочет встречаться, если понимает, что встреча не принесет никакого результата.

"У него есть уникальная способность это сделать. Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости", – подчеркнул он.

Также Уиткофф пожаловался, что его критиковали за многочисленные встречи с Путиным. А он, мол, всего лишь пытался "хорошо понять позицию другой стороны". Для этого ему понадобилось слетать в Москву уже восемь раз.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Зеленский накануне озвучил ожидания от следующего раунда переговоров. Он считает, что во время переговоров в Женеве (Швейцария) американская сторона "четко увидела", что встречи не приносят серьезных результатов из-за России. Украина будет продолжать работать над дипломатическим урегулированием и точно не будет преградой для мира, заверил глава государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!