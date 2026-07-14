Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова выдала нелепое мнение о том, что многие европейские страны выступают против допуска российских спортсменов к соревнования из-за страха. Депутатка Государственной думы также возмутилась, что в ряде федераций принимают якобы политизированные решения.

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Об этом Журова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешника диктаторского режима Владимира Путина добавила, что россияне сталкиваются с трудностями возвращения в международные турниры даже после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с РФ.

"Европа – это еще не весь мир. МОК – это организация, которая распространяется на весь мир. К сожалению, в федерациях, особенно в зимних видах спорта, где европейское лобби велико, прослеживается политическое давление. Поэтому по нашим атлетам в зимних видах и не принимаются решения о допуске к соревнованиям. Потому что они там трясутся от страха. И такие заявления лишний раз это подтверждают", – сказала Журова.

Отметим, что МОК также объявил о временном восстановлении членства России в организации. При этом министр спорт РФ Михаил Дегтярев открыто похвастался, что страна-агрессорка просто обманула комитет и не собирается выполнять взятые на себя обязательства. В комитете по этому отметились нелепой реакцией.

В своем решение МОК ссылался на то, что Олимпийский комитет России "подтвердил, что не проводит и не будет проводить никакой деятельности на этих территориях (Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области – ред.)".

Отметим, что решение МОК восстановить Россию в свое составе вызвало настоящий бунт среди европейских стран. Кроме того, стало известно, что в легкой атлетике российских спортсменов не допустят к турнирам. В футболе тоже отказались следовать таким рекомендациям.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина жестко отреагировала на решение МОК снять все санкции с россиян, включая проверку на так называемую нейтральность.

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