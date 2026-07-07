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Выполнять решение МОК отказалась крупнейшая международная федерация

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
3,5 т.
Выполнять решение МОК отказалась крупнейшая международная федерация
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Международная федерация легкой атлетики World Athletics не собирается пересматривать действующее отстранение российских спортсменов после решения Международного олимпийского комитета. Организация подтвердила, что сохраняет прежнюю позицию по вопросу допуска россиян к международным соревнованиям.

МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации международным федерациям, предусматривавшие ограничения в отношении российских спортсменов. Однако в World Athletics дали понять, что пока не намерены менять собственные правила.

Президент World Athletics Себастьян Коу

В ответ на запрос РИА Новости о возможном пересмотре решения после действий МОК в федерации сослались на заявление, опубликованное 3 июля. Тогда World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов.

В организации подчеркнули, что решение сохраняется несмотря на восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики в правах и выполнение всех требований, связанных с антидопинговой программой.

Российских легкоатлетов не будет на международных турнирах

Таким образом, World Athletics стала первой крупной международной спортивной федерацией, которая публично отказалась следовать новым рекомендациям МОК относительно российских спортсменов.

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Международный олимпийский комитет (МОК)Легкая атлетика
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