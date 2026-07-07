Выполнять решение МОК отказалась крупнейшая международная федерация

Международная федерация легкой атлетики World Athletics не собирается пересматривать действующее отстранение российских спортсменов после решения Международного олимпийского комитета. Организация подтвердила, что сохраняет прежнюю позицию по вопросу допуска россиян к международным соревнованиям.

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МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации международным федерациям, предусматривавшие ограничения в отношении российских спортсменов. Однако в World Athletics дали понять, что пока не намерены менять собственные правила.

В ответ на запрос РИА Новости о возможном пересмотре решения после действий МОК в федерации сослались на заявление, опубликованное 3 июля. Тогда World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов.

В организации подчеркнули, что решение сохраняется несмотря на восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики в правах и выполнение всех требований, связанных с антидопинговой программой.

Таким образом, World Athletics стала первой крупной международной спортивной федерацией, которая публично отказалась следовать новым рекомендациям МОК относительно российских спортсменов.

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