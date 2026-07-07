МОК официально отменил санкции против России и вернул всех спортсменов на международные турниры

Международный олимпийский комитет временно снял отстранение с Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года. Одновременно МОК полностью отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях.

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Исполком МОК принял решение после анализа ситуации, проведенного юридической комиссией организации. В МОК заявили, что Олимпийский комитет России больше не включает в свой состав региональные спортивные организации на территориях, которые находятся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины. Кроме того, российская сторона подтвердила, что не ведет и не будет вести деятельность на этих территориях.

В связи с началом квалификационного периода к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и зимним Юношеским Олимпийским играм 2028 года МОК решил, что ограничения от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года в отношении российских спортсменов и команд больше не применяются.

Таким образом, международные федерации и организаторы соревнований больше не обязаны руководствоваться ограничениями, введенными после начала полномасштабной войны России против Украины. Российские спортсмены получают возможность вернуться на международные турниры на общих основаниях, однако должны соответствовать антидопинговым требованиям.

В МОК подчеркнули, что все российские спортсмены, возвращающиеся на международную арену, обязаны пройти предусмотренные проверки и участвовать в антидопинговой программе под контролем Международного агентства по тестированию (ITA). Для многих атлетов также предусмотрено многократное тестирование до допуска к соревнованиям.

При этом МОК отдельно отметил, что не будет проводить собственные мероприятия на территории России и не станет приглашать российских государственных чиновников на свои соревнования. Решения о допуске российского флага, гимна и другой национальной символики остаются в компетенции международных федераций и организаторов турниров. По вопросу использования российской символики на Олимпийских играх отдельное решение будет принято позднее.

Также МОК напомнил, что его позиция по российскому вторжению в Украину не изменилась. Организация заявила о продолжении поддержки украинского олимпийского сообщества через действующие программы солидарности и помощи спортсменам.