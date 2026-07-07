Украина отреагировала на "позорное" решение МОК по России

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт раскритиковал решение Международного олимпийского комитета снять ограничение на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Глава НОК заявил, что считает этот шаг ошибочным и призвал продолжать работу с международными федерациями для сохранения действующих ограничений.

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В эксклюзивном комментарии для "Суспільне" Гутцайт признался, что новость вызвала у него разочарование. По его словам, украинская сторона неоднократно поднимала этот вопрос на встречах с представителями МОК и выступала против возвращения россиян на международную арену.

"К сожалению, решение МОК позорное, конечно, я его не поддерживаю. Общался с коллегами из латвийского и литовского НОК по этому вопросу: все расстроены. Но нужно двигаться дальше. Международный олимпийский комитет принял решение снять с себя ответственность и передать эту ответственность международным федерациям", – заявил Гутцайт.

Глава НОК напомнил, что после начала полномасштабной войны Украина вела работу с международными спортивными организациями, добиваясь недопуска спортсменов из России и Беларуси. По его словам, благодаря позиции ряда федераций представители этих стран были представлены в ограниченном количестве на Олимпийских играх в Париже и Милане.

В качестве примера Гутцайт привел позицию World Athletics, которая сохранила отстранение российских и белорусских легкоатлетов как под национальными флагами, так и в нейтральном статусе.

При этом он отметил, что Украина пока не имеет четкого механизма, который позволил бы предотвратить возможное возвращение российских спортсменов под государственным флагом на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. По словам президента НОК, процесс допуска идет постепенно: сначала были смягчены ограничения для белорусских спортсменов, а теперь аналогичные решения принимаются в отношении россиян.

Несмотря на отзыв рекомендаций, МОК пока не объявлял о полном возвращении российских спортсменов на Олимпийские игры с национальной символикой, включая флаг и гимн. Окончательные решения по этому вопросу будут зависеть от международных федераций и дальнейшей политики олимпийского движения.

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