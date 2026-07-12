МОК отреагировал на циничный обман от России по оккупированным территориям Украины

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что продолжит следить за деятельностью Олимпийского комитета России на временно оккупированных территориях Украины. В МОК подчеркнули, что оставляют за собой право принять дополнительные меры, если сочтут это необходимым.

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Поводом для реакции стала заявление министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. Он заявил, что ОКР продолжает действовать на всех территориях, которые Россия считает своими согласно конституции страны, включая Крым и оккупированные украинские регионы.

После этого издание "Главком" обратилось в МОК за разъяснениями. В ответ организации сообщили: "МОК продолжит внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принимать любые дальнейшие меры, если сочтет это необходимым".

Ранее исполком МОК временно снял ограничения с Олимпийского комитета России, введенные в октябре 2023 года. В организации объяснили решение тем, что ОКР больше не включает в свой состав спортивные структуры с территорий, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.

Кроме того, российская сторона заверила МОК, что не ведет и не будет вести деятельность на этих территориях. Именно это обстоятельство стало одним из ключевых аргументов для пересмотра ограничений.

Также в МОК отметили, что вопрос использования российского флага, гимна и другой национальной символики на Олимпийских играх будет рассмотрен отдельно позднее.

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