В Европе устроили бунт после решения МОК по России

Решение Международного олимпийского комитета восстановить членство Олимпийского комитета России вызвало резкую реакцию в Эстонии. Власти страны намерены добиваться санкций против спортивных организаций, которые поддержали изменение прежней политики в отношении российского спорта.

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Эстония предложит исключить Международный олимпийский комитет и ряд других международных спортивных структур из программ финансирования Европейского союза. Инициатива стала ответом на решение исполкома МОК от 7 июля временно отменить приостановку членства Олимпийского комитета России.

Как сообщает ERR, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что организации, которые, по мнению Таллина, способствуют возвращению российских спортсменов на международную арену, не должны получать европейское финансирование.

Ранее МОК не только восстановил членство ОКР, но и рекомендовал международным федерациям отказаться от ограничений, введенных в отношении российских спортсменов после начала полномасштабной войны РФ против Украины. При этом вопрос участия россиян под национальным флагом будет зависеть от решений конкретных спортивных федераций.

В Эстонии считают такое решение преждевременным и намерены поднять вопрос на уровне Европейского союза. Предложение Таллина касается пересмотра финансирования организаций, которые поддержали смягчение ограничений в отношении российского спорта.

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