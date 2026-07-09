Министр спорта России Михаил Дегтярев отрыто признал, что страна-агрессорка не будут выполнять договоренность с Международным олимпийским комитетом (МОК) в вопросе восстановления членства в его составе. В частности, РФ не собирается прекращать свою деятельность на захваченных территориях Украины, которые были включены в состав Олимпийского комитета России (ОКР).

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Об этом Дегтерев, который одновременно является президентом ОКР, что также нарушает принципы олимпизма, заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина, ОКР просто закрыл все свои региональные представительства, чтобы обойти юридические нормы.

"Крым наш, Новороссия наша. Никто ничего не сдавал. Олимпийский комитет действует на территории всей России, упразднены 89 олимпийских советов. Это рудиментарные образования, ничего не делающие на протяжении 30 лет и проевшие, если на круг посчитать, больше миллиарда рублей. Непонятно, на какую пропаганду и каких ценностей. Мы их упразднили – все 89 упразднили, и тем самым выбили почву из-под юридического решения Международного олимпийского комитета. Им стало деваться некуда", – сказал Дегтярев.

Напомним, МОК вернул РФ членство в организации после того, как ОКР "подтвердил, что не проводит и не будет проводить никакой деятельности на этих территориях (Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области – ред.)".

Отметим, что решение МОК восстановить Россию в свое составе вызвало настоящий бунт среди европейских стран. Кроме того, стало известно, что в легкой атлетике российских спортсменов не допустят к турнирам. В футболе тоже отказались следовать таким рекомендациям.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина жестко отреагировала на решение МОК снять все санкции с россиян, включая проверку на так называемую нейтральность.

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