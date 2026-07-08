Стало известно решение УЕФА по России после снятия санкций от МОК

Европейский футбольный союз (УЕФА) не намерен автоматически возвращать российские команды в международные соревнования после решения Международного олимпийского комитета снять отстранение с Олимпийского комитета России. В европейском футболе сохраняется серьезное сопротивление возможному допуску сборных и клубов РФ к турнирам под эгидой организации.

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Как сообщает The Guardian, в УЕФА готовы заблокировать возвращение российских команд, даже если ФИФА начнет процесс пересмотра действующих санкций. По данным издания, ведущие футбольные ассоциации Европы, включая Англию, Германию и Францию, выступают против восстановления участия России в международных турнирах.

Ранее ФИФА подтвердила, что изучит решение МОК о временном снятии отстранения с Олимпийского комитета России и после анализа определит дальнейшие шаги совместно с заинтересованными сторонами.

При этом в УЕФА опасаются повторения ситуации 2023 года, когда организация попыталась вернуть российские юношеские команды, однако отказалась от этой идеи после протестов ряда европейских федераций.

По информации The Guardian, даже в случае смягчения позиции ФИФА европейские футбольные власти готовы сохранить действующие ограничения. Издание отмечает, что проведение квалификации чемпионатов мира в Европе находится под контролем УЕФА, что дает организации существенное влияние на вопрос возможного возвращения российских команд.

Российские сборные и клубы остаются отстраненными от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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