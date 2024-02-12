'Было логичным': российский промоутер оправдал Фьюри за срыв боя с Усиком 17 февраля

Российский промоутер Владимир Хрюнов назвал логичными действия Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) по очередному срыву поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО). Бывший менеджер Александра Поветкина отметил, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, старался повлиять на форму украинца.

Об этом Хрюнов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Промоутер из страны-агрессорки допустил, что Фьюри действительно получил травму во время тренировочного лагеря перед боем с Усиком, но, вероятно, он старался вывести Александра на пик формы.

"Перенос боя Усик – Фьюри? Это за пределами моих знаний. Но от таких людей, как Тайсон Фьюри, можно ожидать всего. Было логичным вывести соперника на пиковую форму, самому не тренироваться и перенести бой. Но тут очень крупные деньги, столкновение интересов больших промоутеров – там всякое возможно. В мае они уже подерутся, да. За кого я? В этом бою мне болеть не за кого", – сказал Хрюнов.

Изначально бой Усика и Фьюри планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам.

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