Известная российская теннисистка отказалась от гражданства России словами "бесконечно счастлива"

Анна Блинкова прокомментировала свое решение выступать за Францию после отказа от российского гражданства. Теннисистка заявила, что считает эту страну своей родиной и гордится возможностью представлять ее на международной арене.

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Бывшая российская теннисистка опубликовала в социальных сетях обращение, посвященное новому этапу карьеры. По словам Блинковой, Франция давно стала для нее не только местом тренировок, но и настоящим домом.

"После всех этих лет, проведенных во Франции, между моим городом Канны и турнирами, эта страна стала намного большим, чем местом подготовки: она стала моей страной. Я бесконечно счастлива и горжусь тем, что теперь могу представлять Францию на мировых аренах", – написала спортсменка у себя в Instagram.

Блинкова также поблагодарила всех, кто поддержал ее во время смены гражданства.

"Открывается новая страница, и мне не терпится написать ее вместе с вами", – отметила теннисистка.

В публикации она добавила фотографии из Франции, подчеркнув, что с особой гордостью выступает на кортах "Ролан Гаррос", любит французские турниры и чувствует себя дома в Каннах. Кроме того, Блинкова показала совместный снимок с бывшей французской теннисисткой Ализе Корне.

Ранее Блинкова официально завершила процедуру смены спортивного гражданства и получила право представлять Францию на международных соревнованиях.

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