Фигуристка Камила Валиева впервые за долгое время выступила перед зрителями, представив короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Москве. 20-летняя уроженка Казани допустила ошибку на прыжковом каскаде, однако после проката заявила, что довольна возвращением на лед перед публикой.

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Во время выступления спортсменка исполнила двойной аксель и тройной флип, а в заключительной прыжковой серии вместо запланированного каскада три-три выполнила двойной лутц в сочетании с двойным тулупом.

Валиева, которая тренируется под руководством Светланы Соколовской, представила новую короткую программу под композиции Mamma La Rondinella и Taranta Людовико Эйнауди. Постановкой занимался французский хореограф Бенуа Ришо.

После проката фигуристка призналась, что рада вновь выйти на лед перед зрителями.

"Все хорошо, очень рада, что вышла на публику. Мне действительно очень нравится музыка и постановка, сейчас мне нужно, возможно, физически себя разогнать, чтобы до конца доделывать, что поставил Бенуа Ришо. Я безумно благодарна ему за работу, это потрясающий опыт", – сказала Валиева в комментарии ТАСС.

Также спортсменка отметила, что новая программа требует привыкания.

"У меня давно не было таких ритмичных дорожек шагов. Тут я все-таки еще не догоняю эту музыку, но это нормально, начало сезона. Второй прокат короткой программы за три года", – заявила фигуристка в эфире Первого канала.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября, Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой. Без этого допуска спортсменка не может участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой в декабре 2021 года. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус.

в феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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