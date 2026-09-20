Зеленский пошутил о предельном возрасте молодежи и упомянул о возвращении детей в Украину после окончания войны. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками Молодежного конгресса Карпатской интеграционной инициативы, который состоялся 19 сентября в Ивано-Франковской области. Во время выступления глава государства пошутил о предельном возрасте молодежи, отметив, что его нужно повысить с 35 до 45 лет, чтобы быть среди них.

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Также президент выразил уверенность в том, что молодые люди, выехавшие из Украины из-за войны, вернутся домой. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Что известно

В мероприятии приняли участие около 250 представителей активной молодежи из карпатских регионов Украины, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, Польши и Австрии.

Во время выступления Зеленский пошутил о возрастных границах, по которым определяют молодежь.

Как известно, в Украине к категории "молодежь" относятся лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, как указано в законе "Об основных принципах молодежной политики".

Так, он в шутку спросил, какой закон нужно принять относительно возрастных границ этого понятия, чтобы тоже быть среди молодежи. Отметим, что президенту Украины в этом году исполнилось 48 лет.

"Молодежь сейчас – это какой возраст? До 35-ти? А какой закон нужно принять, чтобы было до 45? Министр молодежи и спорта, подготовьте! Очень хочется быть среди молодежи", – пошутил Зеленский.

Зеленский о возвращении молодежи из-за границы

Также во время встречи речь шла о возвращении домой той молодежи, которая из-за войны уехала за границу. Президент выразил уверенность, что молодые люди после окончания войны будут возвращаться домой.

"Я уверен, что война закончится, и люди будут возвращаться. Я не знаю, какой процент людей вернётся. Это будет зависеть от воспитания, от родителей, которые не позволяли ребёнку забыть об Украине", – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что возвращаться или нет – выбор каждого отдельного человека. Но, по его мнению, возможность вернуться обеспечат безопасность, экономика и любовь к Украине.

"И это будет зависеть, безусловно, от восстановления государства, условий ведения бизнеса, рабочих мест: найти себя, место для себя. Война – и каждый делал свой выбор. Особенно это было в первые дни войны. И думаю, так же каждый человек будет делать свой выбор в первые дни после окончания войны. Всем нужно работать над тем, чтобы война закончилась", – отметил глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в пятницу, 18 сентября, в Украине стартовал саммит нового формата C8 – Карпатской восьмерки, к которому присоединились Украина, Румыния, Сербия, Польша и другие государства Европейского Союза. Во время выступления президент Владимир Зеленский заявил о необходимости укрепления транспортного и логистического потенциала Украины, модернизации дорог и железных дорог.

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