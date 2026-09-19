Бывший предательницы Ани Лорак Фалеса, который остался без дома из-за оккупантов, распространил пост о "СВО" и обозначил свою позицию по поводу войны

Бывший гражданский супруг певицы-предательницы Ани Лорак – продюсер Юрий Фалеса – дал понять, что в полномасштабной войне поддерживает сторону России, откуда он сам родом, а не Украины, где жил и работал около 30 лет. В своих социальных сетях он распространил публикацию в поддержку россиянина, который пишет песни для оккупантов и восхваляет их за желание "сражаться за РФ до последнего патрона".

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Как отметила автор видео, начинающий исполнитель очень хочет, чтобы его работы дошли до "ребят на "СВО", поэтому Фалеса с удовольствием этому способствовал. Он сделал репост ролика в Instagram-stories и цинично написал: "Удачи".

На позорный поступок Юрия Фалесы уже успели отреагировать в сети. Пользователи платформы Threads призвали Службу безопасности Украины обратить внимание на пропагандистскую деятельность бывшего Лорак, а продюсер Вадим Лисица публично обратился к нему с вопросом, который так и остался без ответа: "Как ты это прокомментируешь? Или ты действительно предал Украину?".

Решение Фалесы распространить пост о так называемой "СВО" является особенно циничным, учитывая, что он сам пострадал от российского террора. 16 марта 2022 года вражеский снаряд почти полностью разрушил его дом в Подольском районе Киева.

Чуть больше чем через год после инцидента появилась информация о том, что продюсер якобы уехал в Россию. Бывшая жена Юрия Фалесы, певица Маша Гойя, говорила, что он отправился в город Йошкар-Ола к своей маме. Однако сам продюсер впоследствии опроверг эту информацию. Тогда ведущий Слава Демин связался с Фалесой, чтобы расставить все точки над "i".

"Юра сказал, что он не в России, а в Украине. Юра уточнил, что сейчас находится в украинском Крыму. Он поехал туда после смерти отца, который скончался летом прошлого года, и сейчас занимается тем, что приводит в порядок могилу отца", – рассказал Демин в 2023 году.

Вопрос о том, как именно Фалеса оказался на территории временно оккупированного Крыма, остался без ответа, но ведущий, передавая его слова, подчеркивал: продюсер планирует вернуться в Киев. Однако, похоже, этого в итоге так и не произошло. Судя по геолокации профиля Фалесы в Instagram, он находится в России.

Кстати, как рассказывала в интервью OBOZ.UA певица Алена Винницкая, именно из-за продюсера Ани Лорак стала равнодушной к судьбе Украины. Они были вместе в течение 13 лет, и за этот период Фалеса внушил предательнице определенные нарративы.

"Ее так воспитал продюсер Юрий Фалеса. Все, что интересовало Каролину в жизни, – это быть певицей. Это человек без стержня, без политических убеждений. Я просто хочу петь! И мне все равно, где петь. Все равно, для кого петь. Для Гитлера? Пожалуйста! И для Муссолини она бы выступила. "Оставьте меня в покое, я всего лишь певица", – такая позиция у нее была всегда. И поэтому у меня к ней нет претензий. Какой была, такой и осталась. Ей наплевать, что на ее Родине убивают людей. Ей безразлично, что кто-то голодает", – отмечала Винницкая.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда "Школы" Даниэль Вегас, который предал Украину, остался без паспорта в Европе и был вынужден рыться в мусорных баках.

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