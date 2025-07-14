Бой Усик – Дюбуа 2: онлайн-трансляция реванша за звание абсолютного чемпиона мира

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) уже в субботу, 19 июля, проведет свой очередной поединок на профессиональном ринге. Наш соотечественник попытается взять все пояса королевского дивизиона в противостоянии с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Поединок принимает легендарный стадион "Уэмбли", на котором ожидается около 90 тысяч зрителей. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Дюбуа. Ориентировочное начало – в 23:45 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ РЕВАНША УСИК – ДЮБУА

Бокс. Супертяжелый вес

Бой за звание абсолютного чемпиона мира

Лондон, стадион "Уэмбли"

Рефери: будет объявлен позже

Александр Усик (23-0, Украина) – Даниель Дюбуа (22-2, Великобритания)

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6 ДНЕЙ ДО БОЙ. Приветствуем всех любителей бокса. Стартует неделя боя Усиа – Дюбуа. Спортсмены уже закончили свои тренировочные лагеря и уже прибыли в Лондон.

Отметим, что боксеры уже встречались друг с другом – в августе 2023 года в Варшаве украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятой трехнимутке британец отметился ударом ниже пояса, что вызвало бурный скандал.

Сможет ли Динамит, как называют Дюбуа, взять реванш у непобедимого "украинского Кота"? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик – Дюбуа, предпочитают украинца – коэффициент на победу 1.29 против 3.54 на британца. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!

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Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.

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