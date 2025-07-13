Усик прекратил тренировки и закрыл тренировочный лагер. Фотофакт

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) завершил подготовку к бою-реваншу с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа и вылетел в Лондон. Украинский чемпион проведёт поединок за 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли".

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"Следующая остановка — Лондон", — лаконично заявил непобеждённый украинец, намекнув на полную боевую готовность.

Тренировочный лагерь Усика перед реваншем с Дюбуа проходил в испанском городе Гандия — именно это место ему два с половиной года назад предложил менеджер Сергей Лапин.

С тех пор оно стало базовой точкой подготовки для украинского чемпиона.

Усик тренировался под руководством физиолога Кубы Якобицкого, который следил за его формой, уровнем усталости и даже проводит когнитивные тренировки.

Помимо Усика, в лагере постоянно находились спарринг-партнёры и младший боксёр Даниэль Лапин, а сам Усик в свободное время играл в Counter-Strike 2.

Часть семьи Усика — родители и сыновья — жили рядом, в Испании.

Первый бой Усик - Дюбуа прошёл в августе 2023 года во Вроцлаве: тогда крымчанин победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде. Тот бой в августе 2023 года запомнился грязным приемом со стороны британца, который в пятой трехминутке нанес Усику удар ниже пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.

Бывший чемпион полусреднего веса Вячеслав Сенченко выразил уверенность в том, что Александр уверено победит Данеля в реванше.

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