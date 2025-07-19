Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед боем Усик – Дюбуа

Популярная украинская певица Надя Дорофеева исполнит государственный гимн Украины перед началом боя-реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, информирует промоутерская компания Queensberry Promotions. Поединок состоится 19 июля в центре Лондона.

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"Украинского чемпиона поддержит не только команда и болельщики, но и один из самых узнаваемых голосов страны: популярная поп-звезда DOROFEEVA, которой выпала честь исполнить государственный гимн", – говорится в сообщении организаторов.

Напомним, с 2010 по 2020 год Дорофеева выступала в дуэте "Время и Стекло", а затем начала сольную карьеру.

Реванш между 38-летним Александром Усиком, владеющим титулами WBC, WBA, WBO и IBO, и 27-летним британцем Дюбуа, которому принадлежит пояс IBF, пройдет сегодня на легендарном стадионе "Уэмбли". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Дюбуа. Время начала – 23:30 по киевскому времени. Уже опубликована подробная инструкция, как можно посмотреть бой в Украине.

Первый бой между этими боксерами прошёл 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой Александра нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что Дорофеева является давней подругой семьи Усика. Не так давно Надежда выступала на 15-летии старшего ребенка Усиков – Елизаветы.

Певица не только поздравила именинницу, но и подарила яркий концерт, во время которого Александр и его жена Екатерина не сдерживали эмоций и танцевали вместе с гостями.

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