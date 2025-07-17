Усик перед боем с Дюбуа оделся в костюм современного казака с уникальной серьгой: дизайнер раскрыла его скрытый символизм

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик появился на пресс-конференции перед боем с Даниэлем Дюбуа, который состоится уже 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли", в эксклюзивном образе, который специально для него разработала дизайнер Эльвира Гасанова. Спортсмен предстал перед публикой в костюме современного казака, символизирующего непоколебимую силу и украинскую идентичность.

Видео дня

Особым элементом аутфита боксера стала уникальная серьга, изготовленная из выращенных в нашей стране бриллиантов. Подробнее о символизме наряда чемпиона Эльвира Гасанова рассказала в комментарии для OBOZ.UA.

На официальном мероприятии Александр Усик появился в длинном пиджаке с кейпом, что является современной интерпретация казацкой "светлости" и благородства. Белый цвет этого элемента образа символизирует чистоту намерений и силу света, который всегда побеждает тьму. Главным акцентом костюма боксера является традиционная каракулевая шапка, что будто бы служит мостиком к нашим предкам – запорожцам.

Как отметила Эльвира Гасанова, серьга не только символизирует свободу, непокорность и честь, но и имеет особое значение для Александра Усика.

Дизайнер объяснила: "Когда-то ее носили в левом ухе те, кто был особенно дорогим для рода – единственный сын, последний потомок фамилии. Это был символ не только смелости, но и глубокой ответственности за тех, кто остается за спиной. Усик надевает эту сережку сегодня не как модную деталь, а как обет: он защищает не только себя. Он несет на себе честь казацкого воинства и голос всей Украины, которая борется за право быть".

На странице своего бренда Damirli в соцсети Instagram Гасанова отметила, что костюм Александра Усика о новой Украине, которая встает после боли, не забывая своих корней. А сам боксер – современный, прямой, со взглядом в будущее, но с душой, в которой живет век силы, как и все наши воины.

Стоит отметить, что 14 июля Александр Усик открыл мозаику "Боривитер" на Трафальгарской площади в Лондоне в другом аутфите от Эльвиры Гасановой. Он вышел на публику в костюме цвета бордо, символизирующем казацкую кровь, достоинство и отвагу. Важным элементом наряда стала авторская вышивка на пиджаке, которая сплетает в себе мотивы виноградной лозы – символом плодородия, жизни и бесконечности – с геометрией, олицетворяющей порядок и воинскую дисциплину.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский продюсер рассказал, в чем ему признался Александр Усик.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!