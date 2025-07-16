То, что сделал Усик с флагом Украины перед реваншем с Дюбуа, озадачило сеть. Фотофакт

Перед боем с Даниэлем Дюбуа Александр Усик вышел на битву взглядов в костюме с флагом Украины на рукаве. Однако порядок цветов на нем был нарушен: желтый сверху, синий — снизу. Болельщики вспомнили, что боксер уже появлялся с таким флагом ранее — в частности, перед реваншем с Фьюри.

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У фанатов бокса в интернете такой "перевернутый" вариант породил маргинальные теории. Якобы такой порядок символизирует "зраду", противоречит геральдике или даже несет несчастье по китайскому фен-шую. Некоторые утверждают, что цвета были изменены еще гетманом Скоропадским в 1918 году.

Однако историки однозначны: сине-желтый флаг восходит к 1848 году, когда его впервые подняли над ратушей Львова. Тогда он символизировал восстание против угнетения в Австро-Венгрии. Порядок цветов (синий сверху) закрепился со временем, особенно в XX веке, и официально использовался в армии, на флоте и в символике УНР и ЗУНР.

Старые черно-белые фотографии часто вводят в заблуждение из-за особенностей пленки — синий цвет выглядит как светлый и кажется, будто флаг перевернут.

А геральдика вообще не регулирует флаги — этим занимается вексиллология, и к украинскому стягу у нее претензий нет.

История с фен-шуем — анекдот из 90-х, не имеющий никакой практической или символической силы. Также неверна теория, будто флаг переворачивают на случай войны — такая традиция есть, например, на Филиппинах, но не в Украине.

Вывод: сине-желтый — исторически закрепленный национальный флаг Украины. Все версии о его "перевороте" не подтверждаются фактами и являются мифами.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону — титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. В первом бою, который прошёл 26 августа 2023 года во Вроцлаве, украинец уверенно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

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