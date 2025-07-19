Реванш Усик – Дюбуа: все подробности боя за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) в субботу, 19 июля, проведут второй между собой боксерский поединок. На этот раз на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, которое наш соотечественник уже завоевывал в мае минувшего года.

Видео дня

Поединок принимает легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Дюбуа. Время начала – 23:30 по киевскому времени

ПРОМО РЕВАНША УСИК – ДЮБУА

ГДЕ СМОТРЕТЬ РЕВАНШ УСИК – ДЮБУА

Украинские любители бокса смогут увидеть трансляцию из столицы Великобритании благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир боя будет доступен в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

ПРОГНОЗ НА РЕВАНШ УСИК – ДЮБУА

Сможет ли Динамит, как называют Дюбуа, взять реванш у непобедимого "украинского Кота"? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик – Дюбуа, предпочитают украинца – коэффициент на победу 1.33 против 3.72 на британца. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!

ГОНОРАРЫ РЕВАНША УСИК – ДЮБУА

По данным СМИ, общий призовой фонд поединка составит 203,5 миллионов долларов. Распределение гонораров составит 65% на 35% в пользу украинца.

Это означает, что Усик заработает фантастические 132,28 млн долларов, а Дюбуа – 71,22 в американской валюте.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Александр Усик, обладатель поясов WBA, WBC, WBO, IBO:

– Привет, Лондон. Я очень рад быть здесь снова. Я верю в то, что это будет моя ночь. Я верю в Бога. Но я хорошо подготовился к бою. Для Украины. Послушайте, каждый мой бой важен для меня и моей команды. И также он важен для украинцев, солдат, которые защищают мою страну. Это мотивация для моего народа. И это очень важно для меня.

Даниель Дюбуа, обладатель пояса IBF:

– Я с нетерпением жду возможности нокаутировать его, отправить в нокаут и положить конец всему этому. Я долго тренировался для этого и мне не терпится снова с ним встретиться. Это будет грандиозный бой. И это будет великий вечер и великая победа. Мы долго и упорно работали, мы готовимся к победе. Мы не готовы вернуться домой расстроенными. Когда я выиграю на "Уэмбли", я сделаю его своим домом.

ПЕРВЫЙ БОЙ УСИК – ДЮБУА

Боксеры встречались в ринге в августе 2023 года. Тогда во Вроцлаве украинец победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятой трехминутке Дюбуа нанес запрещенный удар ниже пояса. Момент вызвал скандал, из-за которого команда британца подала апелляцию на результат, которая была отклонена.

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