Белью со словами о 'вторжении в Россию' высказался о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) сможет выступить лучше в реванше с Александром Усиком (22-0, 14 КО), чем в первом поединке весной. Британец при этом отметил, что украинцу будет невероятно тяжело повторить результат майского противостояния.

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Такое мнение Белью озвучил в интервью talkSport. Бывший соперник Усика подчеркнул, что оба соперника являются невероятными боксерами по своим качествам, которые подарят всем любителям спорта один из самых величайших поединков в истории.

"Слушайте, если бы я был, как Фьюри – ростом 206 сантиметров и весом в 120 килограмм, – я бы вторгся в Россию, не говоря уже о боксерском поединке. У Тайсона несомненно будет шанс. Он очень хороший боец, который отлично двигается при своем весе. В первом бою Фьюри не ожидал, что Усик будет постоянно идти вперед и давить, но вы не сможете дважды его поймать на этом. Я желаю им обоим удачи, и пусть победит сильнейший", – сказал Белью.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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