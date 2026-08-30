"Следующие полгода будут решающими": Туск сделал Рютте предупреждение в отношении РФ

Премьер-министр Дональд Туск провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу ситуации с безопасностью в Восточной Европе и российской войне в Украине. По словам главы польского правительства, руководитель Альянса поделился с ним своими оценками ситуации в регионе и в российско-украинской войне.

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Поляк отметил, что "следующие полгода будут решающими"в отношении планов Кремля по расширению своей агрессии. Об этом Туск рассказал в социальной сети X.

Решающий срок

"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте только что поделился со мной своей оценкой ситуации в регионе и на украинско-российском фронте. Как я и предупреждал, эскалация со стороны России продолжается. Украина нуждается в большей поддержке в воздухе, что имеет значение также для нашей безопасности", – отметил Дональд Туск.

Глава правительства Польши подчеркнул, что указанная "большая поддержка в воздухе" на сегодняшний день является "задачей для всей Европы".

"Ближайшие полгода будут решающими, и мы должны быть готовы, как Польша отдельно, так и НАТО в целом, – к различным сценариям. Мы не можем исключить провокации со стороны России в отношении одного из членов НАТО", – заявил Туск.

В сети представителям Польши в Альянсе посоветовали "при каждом удобном случае предлагать, чтобы НАТО закрыло воздушное пространство над Украиной".

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия России продолжает нести значительные потери на фронте в Украине, которые уже не компенсируются текущими темпами набора новобранцев. Несмотря на это, военно-политическое руководство РФ рассматривает варианты расширения боевых действий.

В частности, Кремль планирует проведение активных наступательных операций на новых направлениях в Украине. Одновременно Россия рассматривает возможность агрессии против стран Балтии и других государств НАТО.

Также российское руководство разрабатывает планы новой волны мобилизации на 2026–2027 годы. По данным украинской разведки, Генштаб РФ подготовил вариант дополнительного призыва 600 тысяч человек – по 300 тысяч в 2026 и 2027 годах.

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